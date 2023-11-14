Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarını söyledi.

Karalar, kentin trafik sorununu çözme konusunda kararlı olduklarını çalışmaların devam ettiğini ifade ederek. D-400 Karayolu üzerine kısa sürede yapılan iki alt geçidin ardından bu kez Türkmenbaşı Bulvarı'nda trafiği rahatlatacak alt geçidin yapımı hızla devam ettiğini bildirdi. Türkmenbaşı Bulvarı Alt Geçidi'ndeki çalışmaları inceleyen ve denetleyen Karalar, Seyhan Nehri üzerinde, kentin doğusu ile batısını birleştirecek Yavuzlar Köprüsü'ndeki çalışmaları da inceledi. Karalar, "Reşatbey, Yavuzlar ve Sinanpaşa Mahallelerini birbirine bağlayacak köprü tamamlandığında, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın da trafik yükü azalacak" dedi. - ADANA