Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Oyunu Kullandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Karalar, 'Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, demokrasimiz daha köklü hale gelsin' dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı. Başkan Karalar, "Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, demokrasimiz daha köklü hale gelsin" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar'la birlikte Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı.

Oyunu kullanan hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Karalar, "Ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, demokrasimiz daha köklü hale gelsin" diye konuştu.

Oy kullanmalarının ardından eşi Nuray Karalar'ın Anneler Günü'nü ailece kutlayacaklarını söyleyen Başkan Zeydan Karalar, tüm annelerin de Anneler Günü'nü kutladı.