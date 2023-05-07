Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ve merkez ilçelerde vatandaşlarla buluştu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan ve merkez ilçelerde halk buluşmaları düzenleyerek vatandaşların sorunlarını dinledi ve yaptıkları yatırımları anlattı. Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi'ni doğru yönetim anlayışıyla düze çıkardıklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kırsalda ve merkez ilçelerde vatandaşlarla buluşup sorunları ve talepleri dinlemeye devam ediyor.

Başkan Karalar, halk buluşmaları kapsamında önce Kozan ilçesinde daha sonra Akıncılar, Kışla, Kürkçüler, Tellidere, Yenidoğan mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kozan'da düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden Karalar, Kozan'ı çok önemsediklerini ve önemli yatırımlar yaptıklarını söyledi. Başkan Karalar, şöyle konuştu:

"Kozanlı hemşehrilerim bizleri böyle coşkulu ve kalabalık karşıladıklarına, sevgiyle bağırlarına bastıklarına göre, bizim attığımız temeller görüldü ve bizim ektiğimiz fideler tuttu, yeşerdi. Kozan'ın ihtiyaçlarına göre; su, yol, altyapı hizmetleriyle ilgili önemli yatırımlar yaptık ve yapıyoruz. Yedigöze'den Kozan'a su getirecek projeyi yapmak da bize nasip olacak inşallah."

"DOĞRU YÖNETİM ANLAYIŞIYLA ÖNEMLİ HİZMETLER YAPTIK"

Adana Büyükşehir Belediyesi'ni çok kötü şartlarda devraldıklarını ama bütün olumsuzluklara rağmen, parayı doğru kullanma ve dürüst yönetim anlayışı sayesinde 81 otobüs ve 120 iş makinesi alımını, 86 günde alt geçit yapımını ve daha birçok hizmeti borçlanmadan yapar hale geldiklerini paylaşan Karalar, 3 yılda belediyeyi düze çıkardıklarını kaydetti.

Merkez ilçelere bağlı mahallelerde de kalabalıklara seslenen Karalar, şunları söyledi:

"Güney Kuşak Projesi çok önemli bir yol projesi ama 50 yıldır bitmedi, havalimanımızın kapatılmasını istemiyoruz, metronun ihtiyaç olan noktalara uzatılmasını istiyoruz. Adana'nın 20 yıldır hakkı yeniyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin geliri 20 yıldır kendisinden daha küçük birçok şehirden az. Adana bu şehirlerin hepsinden, her açıdan daha büyük. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları aktardığımda, Millet İttifakı döneminde Adana'nın hakkını alacağını söyledi."

MİTİNGE DAVET

Başkan Zeydan Karalar, halkın kime oy verip vermediğine bakmadan, eşit hizmet vermeye devam edeceklerini belirterek, 8 Mayıs Pazartesi Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenecek ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılacağı mitinge tüm Adanaları davet etti.