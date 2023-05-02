Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Karataş'taki Köyleri Ziyaret Etti

Karataş ilçesinin Tuzla, Gökkaya, Kırmızıdağ, Bahçe, Bebeli ve Adalı köylerini ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarların ve yurttaşların sorunlarını dinledi ve Türkiye'nin birleştirici bir dile ihtiyacı olduğunu belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş ilçesinin Tuzla, Gökkaya, Kırmızıdağ, Bahçe, Bebeli ve Adalı köylerini ziyaret ederek muhtarların ve yurttaşların sorunlarını dinledi.

Zeydan Karalar, merkez ve kırsal ilçelerin mahallelerinde ve köylerinde halkla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karataş'taki köyleri ziyaret eden Karalar, Türkiye'nin birleştirici bir dile ihtiyacı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz, Adana'mızın dört bir yanına, vatandaşın kime oy verip vermediğine bakmadan eşit şekilde hizmet götürüyoruz. Ayrıştırmak, ötekileştirmek, ülkemizin lehine sonuç vermez. Halkımıza daha iyi hizmet için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz ve tempomuzu artırarak buna devam edeceğiz. Millet İttifakı hükümetinde bizim de gücümüz artacak ve kentimize hizmeti bir başka boyuta taşıyacağız."