Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan 1 Mayıs mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, 'Çalışanların güven içinde, emeklerinin karşılığını alabilecekleri günlere birlikte uzanacağız. 1 Mayıs barış, güvenli bir gelecek ve demokrasi için mücadele günüdür' dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında, "Çalışanların güven içinde, emeklerinin karşılığını alabilecekleri günlere birlikte uzanacağız. 1 Mayıs barış, güvenli bir gelecek ve demokrasi için mücadele günüdür" dedi.

Başkan Karalar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bugün bir mesaj yayınladı. Karalar'ın mesaj şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesi hedefine ulaşılmasının önemli araçlarından bir tanesi de çalışanların, işçilerin, emekçilerin aileleriyle birlikte refah içinde yaşamalarına olanak tanıyacak koşulların oluşturulmasıdır. Ülkemizde ücretle çalışan insanlarımızın geçinebilmeleri gün geçtikçe zorlaşıyor. Kötü günleri aşmak ve her şeyin güzel olacağı geleceğe uzanmak için bu yoldaki dayanışmamızı artırmalı, hedefe ulaşmak için birlikte çaba göstermeye devam etmeliyiz. Çalışanların güven içinde, emeklerinin karşılığını alabilecekleri günlere birlikte uzanacağız. Ülkemizi ve Adana'mızı daha güzel günlere ancak ve ancak çalışanlarımızın mutlu ve üretken olabileceği şartları oluşturarak taşıyabiliriz. 1 Mayıs aynı zamanda barış, güvenli bir gelecek ve demokrasi için de mücadele günüdür."