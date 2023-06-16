Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, borçlanma yetkisi talebinin reddedilmesine tepki gösterdi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmesi adına gündeme getirdiği borçlanma yetkisi talebini reddeden AKP'li ve MHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi. Başkan Karalar, "Amaç bizi çalıştırmamaksa, yine de çalışıyoruz. Amaç Adana'yı cezalandırmaksa, Adanalı bu ayak oyunlarını unutmaz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediye üzerindeki ekonomik yükün hafifletilmesi adına gündeme getirdiği borçlanma yetkisi talebini reddeden AKP'li ve MHP'li meclis üyelerine tepki gösterdi. Başkan Karalar, "Amaç bizi çalıştırmamaksa, yine de çalışıyoruz. Amaç Adana'yı cezalandırmaksa, Adanalı bu ayak oyunlarını unutmaz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Belediye Meclisi'nde reddedilen borçlanma yetkisi talebi üzerine Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"1-EYT nedeniyle emekli olan personelin tazminatı

2-Personele ödenen deprem tazminatı

gibi yıllık bütçede öngörülmesi mümkün olmayan ek masraf kalemleri belediyelere yüklendi. Belediye Meclisi'ne bu nedenle getirdiğimiz borçlanma yetkisi talebi, AKP ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi.

Ne yapalım? İnsanların hak ettiği tazminatı ödemeyelim mi? Ödeyeceğiz!

Amaç bizi çalıştırmamaksa, yine de çalışıyoruz. Amaç Adana'yı cezalandırmaksa, Adanalı bu ayak oyunlarını unutmaz.

Değerli hemşehrilerim sadece bilgilendirme sorumluluğuyla yazıyorum. Engeller aşılmak içindir ve bizi güçlendirir.

Birlikte destan yazmaya devam edeceğiz!"