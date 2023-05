Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar : "Biz rüşvetçi falan değiliz"

"Atatürk'ün mirasına sahip çıkan bize hiçbir yafta yapışmaz"

ADANA - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, yaptığı basın açıklamasında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın muhtarlara 'hizmet rüşveti' teklif ettiğini iddia etmişti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, da bu iddiayı "Biz rüşvetçi falan değiliz" diyerek reddetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Millet İttifakı'na mensup siyasi partilerin il başkanlarının ortak düzenlediği basın açıklaması sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Biz rüşvetçi falan değiliz"

Başkan Karalar'a AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay'ın iddiaları soruldu. Karalar, "Şaşkınlıkla bakıyorum. Yani yıllardır rüşvetle bütün devletin imkanlarıyla bakanlar da dahil bu siyasi propagandayı götüren yalana, dalana, iftiraya dayanarak siyaset yapanların bunu sormaya hakkı yoktur. Biz rüşvetçi falan değiliz. Asla böyle bir şey de olmaz. Onlar kendilerine baksınlar. Ben yüz binlerce aileye neler dağıttığını biliyorum. Şu anda AFAD köylerde, ilçelerde un dağıtıyor un. Herhalde milleti kandırmak o kadar kolay zannediyorlar. AFAD un niye dağıtır? Niçin dağıtır? Niçin stoklamıştır unu? Bugün depremzedelere ya da afetzedelere dağıtmak için gıda maddesi stoklar. Şimdi seçim arifesinde bu un niye dağıtıyor? Mehmet Ay sana soruyorum. Buna cevap ver" dedi.

"Atatürk'ün mirasına sahip çıkan bize hiçbir yafta yapışmaz"

Yarının 19 Mayıs olduğunu hatırlatan Karalar, "Her zamanki gibi bize terörist damgası vurmaya çalışan, bizi teröristlerle ilişkilendirenlere karşı yine her zaman olduğu gibi milli bayramlara sahip çıkan biz olacağız. Meydanlarda olan biz olacağız. 19.30'da belediyenin önünden kalkacağız. Meşaleli yürüyüş yapacağız. Ondan sonra da mavi gözlüm, sarı saçlım türküsüyle, Edip Akbayram konser verecek. Her seferinde milli bayramlara Atatürk'ün değerlerine, Atatürk'ün mirasına sahip çıkan bize hiçbir yafta yapışmaz. Bunu da sana söylüyorum" diye konuştu.