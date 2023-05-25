Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan uyuşturucu ve mülteci açıklaması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Millet Buluşması'nda; "Adana'da iki temel sorun var biri mülteciler, Suriyeliler ve Afganlılar olmak üzere çok büyük bir tehlike arz etmekte ve artık biz onların yanında misafir gibi olacağız bir müddet sonra…Tabii ki çok önemli bir sorun da uyuşturucu. Bir kere her iki kişiden bir tanesi 'istediğimde uyuşturucuya çok rahat ulaşabiliyorum' dedi. Bu çok önemli bir tehlike ve çok facia bir durum. Ne yazık ki kullanma yaşı 10 yaşın altına indi. Çok ürkütücü bir durum" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Adana'da Millet Buluşması'na katıldı. Programda konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"DÖR TANE TORBACIYI YAKALAYARAK BU İÇİN MÜCADELESİNİN OLMAYACAĞINI SÖYLEYEN 13. CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

"Türkiye'nin en büyük sorunu; uyuşturucu ve mülteci. Uyuşturucuda Adana şehrinin kullanım açısından Türkiye'nin en önde illerinden olması, kullanıcı sayısının çok olması hasebiyle bu güzel toplantıyı, bu ailelere çok faydalı olacak toplantıyı Adana'da yaptığınız, burayı tercih ettiğiniz için kardeşlerim adına sizlere şükranlarımı sunuyorum sayın genel başkanım. Adana'da iki temel sorun var biri mülteciler, Suriyeliler ve Afganlılar olmak üzere çok büyük bir tehlike arz etmekte ve artık biz onların yanında misafir gibi olacağız bir müddet sonra. Ona parmak bastınız ve onlarla ilgili Türkiye'nin huzurunu düşünerek onları da insanca buradan göndereceğiniz ve bu ülkenin bu ülkenin insanlarına kalmasını sağlayacağınız için onun için de şükranlarımızı sunuyoruz sayın genel başkanım. Tabii ki çok önemli bir sorun da uyuşturucu. Biz bir araştırma yaptırdık değerli kardeşlerim çok ürkütücü sonuçlar çıktı. Bir kere her iki kişiden bir tanesi 'istediğimde uyuşturucuya çok rahat ulaşabiliyorum' dedi. Bu çok önemli bir tehlike ve çok facia bir durum. Ne yazık ki kullanma yaşı 10 yaşın altına indi. Çok ürkütücü bir durum. Yaptığımız incelemelerde o kadar çok vahim sonuçlar elde ettik ki gerçekten bu soruna el atmak gerektiğini, bunun kökünün kazınması gerektiğini gören ve dört tane torbacıyı yakalayarak bu işin mücadelesinin olmayacağını söyleyen, baronlarla mücadele edilerek bu işin çözüleceğini söylen 13. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum tekrar.

Nacarlı bizim Yüreğir'in bir köyü. Bir cenazeye gittim, bir uyuşturucu kullananın öldürdüğü bir genç ile ilgili. Babasıyla konuştum, hepsini tanıyorum zaten. 'Hüseyin ağabey nasıl oldu?' dedim. Dedi ki; biliyorum zaten akrabamız, orada herkes birbiriyle akraba, 'Kahvehaneye geldi. Silah var elinde. Silahta çakaralmaz gibi bir şey ama yine de oturtdum. 'Evladım derdim ne' dedim 'gel şöyle otur.' Oturtdum diyor pepsi ısmarladım diyor çay ısmarladım diyor. Sakinleştirdim. 'Tamam amca ben gideyim eve dedi' diyor. Eve giderken bir ağacın arkasına saklanmış, oradan iki tane sıkmış ve Hüseyin ağabeyin oğluna denk gelmiş. Çocuğun ciğerleri parçalanıyor ve vefat ediyor. Yani uyuşturucu kullananın artık akli melekeleri gidiyor. Tehlike buraya kadar arz etti. Ben Yüreğir ilçe başkanım bana bir şey anlattı. Dedi ki; 'Zeydan ağabey Ulubatlı Hasan diye bir mahallede, parkta iki genç biri birine öbürü öbürüne şırıngayla uyuşturucu.' Durum bu kadar vahimdir. Türkiye açısından vahimdir, Adana açısından vahimdir. Ben gerçekten Adana'da bu problemin çok üst düzeyde olduğu, Türkiye'nin en önde gelen illerin arasına girdiği uyuşturucu bakımından olan bir kent olması hasebiyle bu toplantıyı burada tercih etmenizden dolayı 13. Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı, teşekkürlerimi, takdirlerimi sunuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum."