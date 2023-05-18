Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Biz Rüşvetçi Değiliz

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay'ın kendisi hakkındaki 'muhtarlara hizmet rüşveti teklif ettiği' iddiasına, 'Devletin bütün imkanlarıyla, bakanlar da dahil bu siyasi propagandayı yürüten, yalana dolana, iftiraya dayanarak siyaset yapanların bunu sormaya hakkı yoktur. Biz rüşvetçi değiliz. Asla böyle bir şey de olmaz' diye cevap verdi.

Millet İttifakı'nda bulunan partilerin, CHP'nin merkez Seyhan ilçesindeki seçim bürosunda düzenlenen ortak basın toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, basın mensuplarının AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay'ın kendisi hakkındaki 'muhtarlara hizmet rüşveti teklif ettiği' iddiasına yönelik açıklama yaptı.

'AFAD, NİYE UN DAĞITIR"

Ay'ın iddialarının kabul edilemez olduğunu belirten Başkan Karalar, 'Yıllardır rüşvetle, devletin bütün imkanlarıyla, bakanlar da dahil bu siyasi propagandayı yürüten, yalana dolana, iftiraya dayanarak siyaset yapanların bunu sormaya hakkı yoktur. Biz rüşvetçi falan değiliz. Asla böyle bir şey de olmaz. Onlar kendilerine baksınlar. Ben yüzbinlerce aileye neler dağıttığını biliyorum. Şu anda AFAD, köylerde, ilçelerde un dağıtıyor, un. Herhalde milleti kandırmak o kadar kolay zannediyorlar. AFAD, niye un dağıtır' Niçin dağıtır? Niçin unu stoklamış? Bugün depremzedelere ya da afetzedelere dağıtmak için gıda maddesi stoklar. Şimdi seçim arifesinde bu un niye dağıtılır? Mehmet Ay, sana soruyorum. Buna cevap ver? dedi. (DHA)