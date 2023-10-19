Adana ABD Konsolosluğu Halka Kapalı Kalacak

Adana'da geçtiğimiz gün taşlı saldırı yapılmasının ardından ABD Büyükelçiliği, Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacağını açıkladı.

Adana'da geçtiğimiz gün taşlı saldırı yapılmasının ardından ABD Büyükelçiliği, "Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır" açıklamasını yaptı.

İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırmasının ardından Adana'da yüzlerce kişi, ABD konsolosluk binasını adeta taş yağmuruna tutmuştu. Arbede sırasında bir polis, yüzüne isabet eden taş darbesiyle yaralanmıştı.

Olayın ardından ABD Büyükelçiliği ikinci bir emre kadar Adana ABD Konsolosluğunun kapalı kalacağını duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar halka kapalı kalacaktır. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler" sözlerine yer verdi. - ADANA