Adalet Partisi, milletvekili adaylarını tanıttı

Ata İttifakı ortağı Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Halka rağmen değil halkla birlikte siyaset yapan, halkın ihtiyaç ve beklentilerini iyi okuyup bunlara ilişkin çözüm ve projeler üreten toplumcu bir partiyiz.

Ata İttifakı ortağı Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Halka rağmen değil halkla birlikte siyaset yapan, halkın ihtiyaç ve beklentilerini iyi okuyup bunlara ilişkin çözüm ve projeler üreten toplumcu bir partiyiz." dedi.

Adalet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunulması ile başladı.

Burada konuşan Vecdet Öz, 14 Mayıs seçimlerine girecek milletvekili adaylarını tanıttı.

Öz, parti olarak şahıslar üzerinden siyaset yapmayıp sadece icraata yönelik yanlışlıkları eleştirdiklerini ifade ederek, kalıcı çözüm önerilerini ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin milli, manevi, kültürel ve ahlaki değerleri ile ters düşecek ve bu değerlerin tahrip olmasına vesile olabilecek her türlü tavize karşı olduklarını aktaran Öz, "Halka rağmen değil halkla birlikte siyaset yapan, halkın ihtiyaç ve beklentilerini iyi okuyup bunlara ilişkin çözüm ve projeler üreten toplumcu bir partiyiz. Bu ülkenin kuruluş felsefesine, Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğine, Cumhuriyet'in tüm kazanımlarına, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışına, Anayasa'nın değiştirilemez ilk dört maddesine sadık bir partiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öz, Ata İttifakı olarak iktidar olmaları halinde yapacakları her işte önce adaleti ve insan haklarını esas alacaklarını kaydetti.