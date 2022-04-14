Adalet Komisyonu toplandı
İhlas Haber Ajansı - Politika
Adalet Komisyonu, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.
Adalet Komisyonu, Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.
Adalet Komisyonu Başkan Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı. Komisyonda Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlenecek. Görüntülü basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam etti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika