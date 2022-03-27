Adalet Eski Bakanı Gül Araban'ı ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Gaziantep'in Araban ilçesini ziyaret eden Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül, ilçede temaslarda bulundu.

Adalet Eski Bakanı Abdulhamit Gül beraberinde Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Kaymakamı Ömer Sevgili, AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, AK Parti Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'ndan oluşan heyet ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney tarafından ilçe girişinde karşılandı.

Heyet ilk ziyaretini ilçede faaliyet gösteren Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği'nin kongresine katılarak yaptı.

Daha sonra AK Parti Araban ilçe Teşkilatını ziyaret eden eski Bakan Gül AK Parti Araban İlçe Gençlik ve Kadın Kolları Teşkilatıyla bir araya geldi.

Heyet AK Parti Araban İlçe Teşkilatındaki ziyaret eden heyet ardından Araban Belediyesini ziyaret etti.

Araban Belediyesi girişinde Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Başkan Yardımcıları ve belediye meclis üyeleri tarafından karşılanan heyet, Başkanlık makamında Belediye Başkanı Hasan Doğru ile bir süre görüştü.

Ziyaret sonunda açıklama yapan Başkan Hasan Doğru yaptığı açıklamada, "Önceki dönem Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, bizleri makamımızda ziyaret etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.

Heyet, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru tarafından bir restorantta verilen yemeğin ardından ilçeden ayrıldı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Politika