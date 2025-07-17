Adalet Bakanı Tunç: Adalet hizmetlerimizin etkinliğini artırmak amacıyla 20 bin yeni personel alımı yapılacak

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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız" dedi.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı. Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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