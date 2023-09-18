Adalet Bakanlığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı
Adalet Bakanlığı, CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. Hazırlanan fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderen Bakanlık, geçtiğimiz günlerde Tanrıkulu hakkında soruşturma izni vermişti.
Adalet Bakanlığı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.
Adalet Bakanlığı, CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı. Hazırlanan fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderen Bakanlık, geçtiğimiz günlerde Tanrıkulu hakkında soruşturma izni vermişti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika