Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın tv100'de Özel Röportaj'a konuk oluyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın tv100'de Özel Röportaj'a konuk oluyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın (11 Temmuz) saat 11.00'de tv100 ekranlarında Özel Röportaj'a konuk olacak. Bakan Tunç, programda "Terörsüz Türkiye" sürecinde merak edilenleri ve gündemdeki konulara ilişkin birçok soruya yanıt verecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın (11 Temmuz) saat 11.00'de tv100 ekranlarında Özel Röportaj'a konuk olarak tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'in sorularını yanıtlayacak. Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecinde merak edilenler ve gündemdeki diğer önemli konulara ilişkin birçok soruyu yanıtlayacak.

  • Türkiye'nin 41 yıllık terör sorunu sona eriyor, PKK silah bırakıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında terörsüz Türkiye komisyonu ne zaman kurulacak?
  • CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar ne aşamada?
  • İBB soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'nun iddianamesi ne zaman hazırlanacak?
  • Bakan Tunç davaların canlı yayınlanması önerisine nasıl bakıyor?
  • Yeni anayasa için kurulan komisyon hangi çalışmalarda bulunuyor?
Kaynak: Haberler.com / Politika
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