Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Yüzyılı'nda Lider Ülke Olma Kararlılığımız Devam Ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye'nin dünyada lider ülke yapma kararlılıklarının devam ettiğini vurguladı. Tunç, Türkiye Yüzyılı'na adım atılan bu dönemde ülkemizi dünyada lider ülke yapma kararlılığımız daha büyük bir heyecanla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adil, hakkaniyetli ve dengeli dış politikası ile dünyada barış ve huzurun sözcülüğünü yapmaya devam ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'na adım atılan bu dönemde Türkiye'yi dünyada lider ülke yapma kararlılıklarının daha büyük bir heyecanla devam ettiğini vurguladı.

Tunç, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Müslümanlar için en faziletli günlerden biri olan, millet olma iradesini diri tutan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur, sevinç ve bereketinin yaşandığını belirtti.

"Kurban Bayramı, barışın esenliğin, geçmişi idrak etmenin; yoksula, kimsesize, çaresize yakınlaşmanın bayramıdır." ifadesini kullanan Tunç, mesajında şunları kaydetti:

"Sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin coştuğu, kalplerin yumuşadığı, öksüz ve yetimlerin sevindirildiği, paylaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu anlamlı günlerin dargınlıkların unutulmasına, insanlığın barışına, millet olarak geçirdiğimiz salgın hastalıklardan, doğal afetlerden kurtuluşumuza, huzurlu bir geleceğe vesile olmasını Allah'tan diliyorum."

Tunç, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin dünya tarihinin en büyük depremlerinden biri olduğuna işaret ederek, deprem sonrasında yaraları sarma, şehirleri yeniden inşa etme mücadelelerinin devam ettiğini kaydetti.

Seçimlerde verdiği kararla Türkiye Yüzyılı'nı başlatan millete teşekkür eden Tunç, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu dönemde ülkemizi dünyada lider ülke yapma kararlılığımız daha büyük bir heyecanla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, adil, hakkaniyetli ve dengeli dış politikası ile dünyada barış ve huzurun sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. 21 yıldan bu yana olduğu gibi eğitimden sağlığa, adaletten ekonomiye, kültürden sosyal politikalara her alanda insanımızı güçlendirmeye, ailemizi, kadın ve çocuklarımızı her türlü kötülükten korumaya devam edeceğiz. İstikrar içinde ülkemizin kalkınmasını sağlayan projeleri kesintisiz sürdüreceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla ülkemizi büyütmekte, milletimizin refahını artırmakta kararlıyız. Demokrasimizi güçlendirmek, insan hak ve özgürlüklerini daha da genişletmek, adalete güveni daha çok artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Terörden arınmış, insanlarımızın geleceğe güvenle bakabildiği huzurlu bir gelecek inşası için çok çalışacağız."