Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Dünyası Adalet Bakanlarıyla Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan Adalet Bakanları ve Bakan Yardımcısı ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde adalet teşkilatlarının güçlendirilmesi ve Türk Dünyası Noterler Birliği kurulması ele alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Nesipbayeviç, Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov ve Kırgız Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Orozbek Sydykov ile bir araya geldi.

Bakanlığın ana binasında ayrı ayrı yapılan görüşmelerde, adli işbirliğine ilişkin gelişmeler ve Türk Dünyası Noterler Birliği kurulmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmelerde, ülkeler arasındaki ikili ilişkileri ve adli işbirliğine yönelik çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatına üye 5 ülkede noterlik işlemlerinin kolaylaşması amacıyla Türk Dünyası Noterler Birliğinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptını bugün imzalayacaklarını belirten Tunç, konuk bakanlara işbirlikleri ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.