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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Tarafsız ve bağımsız yargının kararını bekleyelim'

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz'da görülecek Sinan Ateş cinayeti davasıyla ilgili olarak tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerektiğini söyledi. Tunç, siyasi sonuç çıkarmak için manipülasyon yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz'da görülecek Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin, "Kamuoyuna açık bir şekilde iddianame de ortada. Bunu hiçbir tarafa çekmemek lazım. Siyasi sonuç çıkarmak için manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını bekleyelim" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. 9. Yargı Paketi'ne ilişkin AK Parti Grubu'nun çalışmalarının devam ettiğini belirten Tunç, etkin ve hızlı yargı sistemi için pakette önemli düzenlemelerin bulunduğunu belirterek, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir" ifadesini kullandı.

"Etki ajanlığı" tartışmaları

"Etki ajanlığı" tartışmaları ile ilgili soru üzerine Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye aleyhine, başka bir devlet ya da organizasyonun lehine Türkiye'de suç işleyenlerin aynı zamanda casusluktan da cezalandırılmasına, uygulamadan kaynaklanan problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme. 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok. Mesela kişisel verileri ihlal etti, bunu casusluk kastıyla yaptı hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik düzenleme. Bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Sanki 'Türkiye'de araştırma yapan, haber yapan birisi cezalandırılacakmış' gibi algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil. Bu milletvekillerimizin değerlendirmesine açık olan bir husus. Grubumuz değerlendiriyor. Yargı paketinde yer alır, almaz tamamen onların takdirinde olan bir husus."

"Bağımsız yargının kararını bekleyelim"

1 Temmuz'da Sinan Ateş cinayeti davasının başlayacağının hatırlatılması üzerine Bakan Tunç, "Bunlar yargının konusu olan hususlar. Yargımız soruşturmayı tamamlayarak kovuşturma aşamasına geçildi. Kovuşturma aşamasında da bunu değerlendirecek olan hakim ve savcılarımızdır. Hep beraber o süreci bekleyeceğiz. Kamuoyuna açık bir şekilde iddianame de ortada. Bunu hiçbir tarafa çekmemek lazım. Siyasi sonuç çıkarmak için manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını bekleyelim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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