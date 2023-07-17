Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan yeni yargı kararnamesi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar dileyerek, adalete olan güvenin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun. Hakim ve savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim. Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." - ANKARA