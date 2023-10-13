Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Samsun'a müjdeler

SAMSUN (İHA) – Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 Ekim'de ihalesi gerçekleştirilen Samsun Adli Tıp Binasının İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde 13 bin 600 m2 kapalı alan üzerinde inşa edileceğini söyledi.

Adalet Spor Oyunları açılış töreni için Samsun'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın Samsun projeleri hakkında bilgi verdi. Adalet Kampüsü ve Samsun Adli Tıp Binasının yanı sıra 423 personelin Samsun'da çalışması için atamaların yapıldığını müjdeleyen Bakan Yılmaz Tunç, Çarşamba ve Bafra'nın ardından da Vezirköprü'de adli tıp şube müdürlüğünün devreye gireceğini ifade ederek açıklamalarda bulundu.

"Samsun Adli Tıp Binası İlkadım Kuşçulu'da 13 bin 600 metrekare kapalı alana yapılacak"

Bakanlığın Samsun yatırım programlarından adli tıp binasının son aşaması hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hükümetimizin, Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, diğer ilçe belediyelerimizin Samsun'daki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bakanlığımıza ait de Samsunumuzda bugüne kadar önemli yatırımlar gerçekleştirmiştik. Adalet Bakanlığı olarak bundan sonra da yine yatırım programında özellikle Samsunlulara ifade etmek istediğimiz bazı müjdelerimiz var. Adalet Bakanlığı olarak yatırım programında yer alan ihaleleri gerçekleşen, proje çalışmaları devam eden ve önümüzdeki yıl yatırım programına teklif ettiğimiz önemli çalışmalarımız var. Daha önce Samsun adalet binamızı 2013 yılında yapımını tamamlamıştık ve eski binayı da restorasyon yaparak 2009'da adalet teşkilatının hizmetine kazandırmıştık. Çarşamba adalet binamız 2007'de tamamlanmıştı. Havza adalet binamız 2009'da tamamlanmıştı. Terme adalet binamız da 2012'de tamamlanmıştı. Samsun Adli Tıp Binası önemli bir ihtiyaçtı Samsunumuz için. Samsunlular Trabzon'dan adli tıp hizmeti almak durumunda kalıyorlardı. Bu anlamda Samsun için önemli olduğunu düşündüğümüz Samsun Adli Tıp Binamızın da 3 Ekim tarihi itibariyle ihalesini gerçekleştirdik. Yakın bir zamanda, önümüzdeki günler içerisinde inşallah temelini atıp inşaatına başlayacağız. İlkadım ilçemizde Kuşçulu Mahallesi'nde 10 bin metrekare yüz ölçümünü taşınmaz üzerinde 13 bin 600 metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilecek Samsun Adli Tıp Binamız" dedi.

"Samsun Adalet Kampüsü Atakum'da yapılacak"

Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin de yer alacağı Adalet Kampüsü'nün Atakum'da yapılacağını da müjdeleyen Bakan Yılmaz Tunç, "Çarşamba ve Bafra'da adli tıp şube müdürlüklerimiz daha önce hizmete girmişti. Şimdi de Vezirköprü'de adli tıp şube müdürlüğü hizmete girecek. Adli tıp uzmanı atamasını önümüzdeki günlerde kura ile Sağlık Bakanlığımızın sisteminden gerçekleştireceğiz ve Vezirköprü'de de adli tıp şube müdürlüğümüz hizmete girmiş olacak. Samsun için yine önem verdiğimiz bir önemli yatırım; Samsun Adalet Kampüsü. Samsun Adalet Kampüsünün içerisinde bölge adliye mahkememiz olacak. Bölge idare mahkememiz olacak. İdare ve vergi mahkemelerinin de yer alacağı Atakum ilçemiz Çobanözü Mahallesi'nde Adalet Bakanlığımıza tahsis edilen 47 bin 350 m2 yüz ölçümlü taşınmaz üzerinde 41 bin 245 metrekare kapalı alana sahip olacak olan Adalet Kampüsümüzü 2024 yılı yatırım programına aldık. Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığınca onaylandı ve Samsunumuz için önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Özellikle Bölge Adliye Mahkememiz, Bölge İdare Mahkememiz çevre illerimize de hizmet veriyor. İdare ve vergi mahkemelerimizin hepsinin tam bir kampüs içerisinde yer alacağı önemli bir yatırım 2024 yatırım programında inşallah projelerini tamamlayıp, ihalelerini yapacağız. Yine Bafra adalet binasını da 2024 yatırım programı etüt proje olarak teklif ettik. Milli Eğitim Bakanlığından bakanlığımıza tahsis ettiğimiz 43 bin metrekare yüz ölçümle arsa üzerinde 23 bin 959 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bafra adalet binamız etüt proje olarak önümüzdeki yıl yatırım programına teklif etmiş bulunuyoruz. Yine Çarşamba'ya adalet binamızı 2024 programına etüt proje olarak teklif ediyoruz. Çarşamba Çay Mahallesi'nde yine Adalet Bakanlığına tahsisli 13 bin 143 metrekare kapalı alana sahip olan bir adliye binasını inşallah önümüzdeki yıllarda Çarşamba'ya kazandırmış olacağız. Yani hükümet olarak diğer bakanlıklarımızın yatırımları da hız kesmeden Samsunumuzda devam ediyor" diye konuştu.

"Ataması yapılan 423 yeni personel Samsun adalet teşkilatında işlerine başlayacak"

İldeki adalet teşkilatına 423 personelin daha katılacağını dile getiren Bakan Tunç ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Samsunumuza tüm il genelinde adliyelerde, cezaevlerinde istihdam edilecek toplamda 423 yeni personel atamasını gerçekleştiriyoruz. Sınavlara yapıldı, mülakatları, yazıları geçtiler. 423 kişi Samsun'da adalet teşkilatımızın hizmetinde önümüzdeki günlerde işlerine başlayacaklar. Samsun, Karadeniz Bölgemizin en büyük vilayeti. Dolayısıyla Samsun'un bölgemizde bir lokomotif olarak yoluna hız kesmeden devam etmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Adalet Bakanlığı olarak da bizler Samsun'a katkı vermenin gayreti içerisinde olacağız."

Bakan Tunç'un Samsun'daki programlarına ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile protokol üyeleri katıldı. - SAMSUN