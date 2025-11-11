Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Otizmli Öğrenciye Şiddet Olayına Tepki

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli bir öğrenciye uygulanan şiddet üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, derhal soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan, olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, gereken hukuki işlemlerin yapılacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli bir öğrenciye uygulanan şiddetle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu olayın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, "Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir okulda otizmli evladımıza uygulanan şiddet asla kabul edilemez. Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, okul müdürü gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Otizmli çocukların ve özel gereksinimli bireylerin toplumun en hassas kesimleri arasında yer aldığını vurgulayan Tunç, "Onlara uzanan her haksız el, hukuken ve vicdanen karşılıksız kalamaz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
