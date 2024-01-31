Üye Girişi
Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Meclis Başkanlık Kürsüsüne Saldırıya Tepki

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın okunduğu sırada Meclis Başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a kitapçık atılmasının milli iradeye büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye İşçi Partisinden Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili kararın okunduğu sırada Meclis Başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a kitapçık atılmasının milli iradeye büyük bir saygısızlık olduğunu belirtti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasa'nın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 136. maddeleri uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareketin asla kabul edilemeyeceğini" vurguladı.

TBMM Başkanlık kürsüsünün "aziz milletin kürsüsü" olduğunu belirten Tunç, şunları ifade etti:

"Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulunu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır."

Kaynak: AA / Politika

Bekir Bozdağ Yılmaz Tunç Türkiye Yargı Hukuk Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fas elendi mi (Afrika Kupası)? Ziyech dönüyor mu, ne zaman dönecek? 31 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 31 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 31 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 31 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 31 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 31 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 31 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 31 Ocak 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 31 Ocak 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 31 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 31 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 31 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 31 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Can Atalay neden ceza aldı, ne yaptı? Can Atalay hangi partiden, TİP'li mi, DEM Partili mi, CHP'li mi? Can Atalay hapiste mi, ne zaman hapse girdi? kaç yıl ceza aldı, suçu ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title