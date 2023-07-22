Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturmanın devam ettiğini belirterek, saldırıyı kınadı ve saldırıda hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralanan kişiye acil şifalar diledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'ndaki menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin'e il binasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden Pişgin'e Allah'tan rahmet, yaralanan Demir'e acil şifalar dileyen Tunç, "Saldırıyla ilgili olarak Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli adli soruşturma başlatılmış olup bir şahıs gözaltına alınmıştır. Menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma devam etmektedir. Merhumun ailesine ve HÜDA PAR teşkilatına başsağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.