Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim saldırısına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda'nın Lahey kentine Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan çirkin saldırıyı kınadı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Hollanda'nın Lahey kentinde, ülkemizin Lahey Büyükelçiliğinin yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen saldırıları şiddetle lanetliyorum. Din ve vicdan özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere uluslararası hukuki metinlerde ve Anayasamızda korunması gereken en önemli hassasiyetlerden biridir. Ancak en son örneğini Hollanda'da gördüğümüz, uluslararası hukuku hiçe sayan nefret eylemleri, dinimize olduğu gibi aynı zamanda evrensel değerlere de açık bir saldırıdır. Evrensel insani değerleri ilke edinen hiçbir ülke bu çirkin saldırılara sessiz kalmamalıdır. Hollanda adli makamları derhal harekete geçerek bu eylemi gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermesini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA