Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Hakim ve Savcı Atamaları Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarında başarılı olan adayların atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarında başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır" dedi.

Bakan Tunç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarında başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır. Bir kısım adaylarımızın ise atama işlemleri halen devam etmekte olup, işlemleri tamamlandığında atamaları yapılacaktır. Tüm hakim ve savcı adaylarımıza atamalarının hayırlı olmasını dileriz" dedi.