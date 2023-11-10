Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Atatürk'ün Ölüm Yıl Dönümü Mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Tunç, Atatürk'ün Cumhuriyet'e olan bağlılığını vurgulayarak, ülkenin ilerlemesi için kararlılıkla çalışacaklarını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 85'inci yılında rahmetle anıyorum. Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimize daima sahip çıkacağız. Son 21 yılda olduğu gibi ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.