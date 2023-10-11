Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan arabuluculuk açıklaması: "Kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlığın barışçıl bir yöntemle çözüldüğü gözlemleniyor"
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan arabuluculuk açıklaması: "Kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlığın barışçıl bir yöntemle çözüldüğü gözlemleniyor"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan arabuluculuk açıklaması: "Kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlığın barışçıl bir yöntemle çözüldüğü gözlemleniyor"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika