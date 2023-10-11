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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan arabuluculuk açıklaması: "Kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlığın barışçıl bir yöntemle çözüldüğü gözlemleniyor"

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Politika Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan arabuluculuk açıklaması: "Kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlığın barışçıl bir yöntemle çözüldüğü gözlemleniyor"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan arabuluculuk açıklaması: "Kiracı ve kiralayan arasındaki uyuşmazlığın barışçıl bir yöntemle çözüldüğü gözlemleniyor"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yılmaz Tunç kiracı Hukuk Politika Haberler

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