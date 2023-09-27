Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sinan Cengiz'in babasının cenaze törenine katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in babası Cevdet Cengiz için düzenlenen cenaze törenine iştirak etti. Cengiz'in cenazesi, Sakarya'da defnedildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in babası Cevdet Cengiz için Sakarya'da düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.

Tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesinde, 68 yaşında yaşamını yitiren Cevdet Cengiz'in cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Merkez Hal Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine katılan Bakan Tunç, Sinan Cengiz'e taziyelerini iletti.

Törene, Cengiz'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan Atabek ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Cengiz'in cenazesi, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Söğütlü Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.