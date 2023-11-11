Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sigorta Tahkim Komisyonu hakemleriyle bir araya gelerek sigorta tahkim yargılaması hakkında fikir alışverişinde bulundu. Komisyon, sigorta tahkim yargılamalarının yapıldığı bir alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olarak faaliyet göstermektedir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sigorta Tahkim Komisyonu hakemlerini kabul etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Komisyon hakemleri Prof. Dr. Rauf Karasu, Mehmet Bülent Selçuk, Kamil Özbasan, Ayşe Bilge Kaynak ve Yusuf Kenan Kaynak ile bir araya gelerek sigorta tahkim yargılaması hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Sigorta Tahkim Komisyonunda alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan sigorta tahkim yargılamalarının yapıldığını belirten Bakan Tunç, "Yılda 500 bin uyuşmazlık çözülmekte, uyuşmazlıklar 6 ay gibi kısa bir sürede çözüme kavuşturulmaktadır. Zorunlu Deprem Sigortası genel şartları kapsamında, deprem nedeniyle evleri yıkılan ve hasar gören depremzede vatandaşlarımızın da Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurma hakları bulunmaktadır." ifadelerine yer verdi.