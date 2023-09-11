Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik söylemleriyle ilgili
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik söylemleriyle ilgili olarak konunun yargıya intikal ettiğini ve Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma açtığını belirtti. Tunç, bu şekilde suçlamalarda bulunmanın hiçbir vatandaşa yakışmadığını ifade etti ve soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikalinden sonraki sürecin meclisin takdirinde olduğunu söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: (Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik söylemleriyle ilgili) "Konu yargıya intikal etti. Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı. Açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiçbir vatandaşımıza yakışmaz. Bu soruşturma sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisine intikalinden sonraki süreç meclisin takdirindedir." - ANKARA