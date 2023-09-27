Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in Babasının Cenazesine Katıldı

Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in babası Cevdet Cengiz'in cenaze namazı Adapazarı'nda kılındı. Cenazeye birçok önemli isim katıldı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlığın Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in, hayatını kaybeden babası Cevdet Cengiz'in (68) cenazesine katıldı.

Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Sinan Cengiz'in babası Cevdet Cengiz, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cevdet Cengiz için Adapazarı ilçesi Güneşler Yeni Mahalle Merkez Hal Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ile Cengiz ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Cevdet Cengiz'in cenazesi Söğütlü Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.