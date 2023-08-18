Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu'da Esnaf ve Fabrikaları Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin 'Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Ordu'da esnafı ve bazı fabrikaları ziyaret etti. Tunç, Altınordu ilçesindeki Sırrıpaşa Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek hayırlı kazançlar diledi. Ayrıca, Şenocak Fındık Fabrikası ile Altaş Yağ Fabrikası'nın üretim tesislerini gezen Tunç, fabrika yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.