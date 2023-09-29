Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'da mezun olduğu Göl Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okul Müdürü tarafından öğrencilik yıllarından hatıra kalan belge hediye edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mezun olduğu liseyi ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'da mezun olduğu liseyi ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bir dizi programa katılmak için Kastamonu'ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yıllar sonra, mezun olduğu Göl Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tunç, düzenlenen bayrak törenine katılarak İstiklal Marşı'nı okudu. Okul Müdürü Abdullah Yağız tarafından Bakan Tunç'a öğrenci yıllarından hatıra kalan ve bilgilerinin yer aldığı 'öğrenci kütük belgesi' hediye edildi.

Bayrak töreninde konuşan Bakan Tunç, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. - KASTAMONU