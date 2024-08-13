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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskını kınadı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadığını belirtti. Tunç, uluslararası kuruluşların İsrail'in insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası olan Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez." dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail kabinesinin bakanlarının da aralarında yer aldığı fanatik saldırgan İsrailler tarafından Mescid-i Aksa'ya polis gözetiminde baskın düzenlenmesini şiddet ve nefretle kınıyorum. Müslümanların mabedi, semavi dinlerin ortak değeri ve insanlığın mirası olan Mescid-i Aksa'ya haince yapılan baskın asla kabul edilemez. Uluslararası kuruluşlar, İsrailli zalimlerin insan haklarını ayaklar altına alan zulümlerini engellemek için harekete geçmelidir. Kandan ve gözyaşından beslenen İsrailli barbarlar, hiçbir ilke ve kural tanımadan işlediği insanlık ve savaş suçlarıyla dünya tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Tüm dünya, işgalci İsrail'in yaptığı soykırıma ve faşizan uygulamalarına karşı durmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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