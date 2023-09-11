Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak suçlamaları kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarını kabul etmediğini belirterek, Mehmetçiğe ve ordumuza dil uzatmanın hiç kimseye yakışmadığını söyledi. Bakan Tunç, konuyla ilgili olarak partinin gereken tepkiyi vermesi gerektiğini ifade etti ve soruşturma sürecinin Meclis'in takdirinde olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: (CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamaları ile ilgili)

Bu açılklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM'nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir.