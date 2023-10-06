Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, medya temsilcileriyle bir araya geldi

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde medya temsilcileriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç anayasa ve gündeme daire açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Gölbaşı'nda bulunan Hakimevi'nde bir araya gelerek anayasa ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç açıklamasında, önem verilen konunun adalet olduğundan bahsederken, adaletle ilgili muhalefetin eleştirilerinin söz konusu olduğunu söyleyerek, "Bazı davalardan yola çıkılarak bir genelleme yapılabiliyor ve bu genelleme ile sanki yargıda özellikle vatandaşı mağdur eden bir mekanizmanın olduğuna dair yanlış yorumlara gidiliyor" ifadelerine yer verdi.

Tunç şöyle devam etti:

"Hukuka, yargıya güven endeksi ile ilgili bir takım raporlar öne sürülüyor. O güven endeksine baktığımız zaman, demokrasi olmayan, yargısı bağımsız olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerin Türkiye'nin üzerinde gösterilmesi o endekslerin güvenilir olmadığını gösteriyor. Biz kendi endeksimize bakıyoruz."

Son anayasanın darbecilerin, seçilmeyen kişilerin anayasası olduğunu vurgulayan Tunç, yeni anayasa için TBMM Başkanının, siyasi partiler ile görüşmeye başladığını iletti. Yeni anayasanın tüm sivil toplum kuruluşlarının taleplerini yansıtması gerektiğini söyleyen Tunç, "Özgürlükleri öne alan devletin görevlerini ele alan metni hazırlamak inşallah bize nasip olur. Hem iç tüzük değişikliği düşünülebilir hem de siyasi partilerin görüşü alınarak yeni anayasa için usul belirlenebilir. Bu noktada parlamentodaki partilerin görüşleri önemli. Partilerimizin sorumlu davranacaklarına inanıyorum" sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Bakan Tunç, "Dış politikada etkin politika ile dünyada takdir toplayan cumhurbaşkanımız var. Daha adil dünya mümkündür diyen bir cumhurbaşkanımız var. Dünyada da bunu tekrarlayabilen bir liderin olmadığını görüyoruz. Rusya Ukrayna savaşındaki arabuluculuk, Azerbaycan'a desteklerimiz, terörle mücadelede kararlılığımız etkin adaletli bir dış politika ile Türkiye eksenini inşa etmeye devam edeceğiz. Huzurlu bir geleceği inşa etmenin gayretinde olacağız" dedi.