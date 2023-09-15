Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Maden İşçisi Ramazan Yıldırım'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Bakan Yılmaz Tunç'tan maden şehidine taziye ziyareti

ZONGULDAK - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TTK maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 45 yaşındaki maden işçisi Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 45 yaşındaki üç çocuk babası maden işçisi Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretleri sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ramazan Yıldırım'ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesi Başören köyündeki evine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Ramazan Yıldırım'ın aynı maden ocağında birlikte mesai yaptığı ağabeyi İsmail Yıldırım ve 10 yaşındaki oğlu Ömer Yıldırım tarafından karşılanan Bakan Yılmaz Tunç, aileyi evinde ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Bakan Tunç ve beraberindekiler okunan Kur'an-ı Kerim'ın ardından dua etti. Bakan Yılmaz Tunç bir süre maden şehidinin çocuğu Ömer ile görüştü. Büyüyünce Ömer'e ne olacağını soran Bakan Yılmaz Tunç, "Belki bakan olur. Futbolcu olur. Futbol ile ilgileniyor, Gençlik ve Spor Bakanı olur" diyerek küçük çocuğu sevdi.

Bakan Tunç ardından Ankara'ya hareket etmek üzere taziye evinden ayrıldı. Yılmaz Tunç'a TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz Ereğli Başsavcısı Akın Çetin'in yanı sıra bazı protokol üyeleri de eşlik etti.