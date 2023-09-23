Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kılıçdaroğlu'nun sorularını değerlendirdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda İstanbul 2. ve 3. bölge avukatlarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 3 gündür Sayın Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden sorular soruyor. Sorduğu sorular ne hukuki ne de bir anlamı var. Tabi kendi partisindeki karışıklıklar nedeniyle acaba nereye sataşsak, yargıya mı sataşsak diye düşünüyor. Maalesef bir de bunlarla uğraşıyoruz ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2. ve 3. bölge avukatlarıyla Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Burada konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı alanında yapılan düzenlemelerden bahsetti. Bakan Tunç, Genç meslektaşlarımızdan ilk 5 yıl baro keseneğinin alınmaması yönünde bir düzenleme yaptık. Onları ilk 5 yıl mesleğe tutundurmamız lazım. Bunun önemini hepimiz yaşadık. Özellikle görev suçlarında temyiz mümkün değildi ve istinafta kesinleşiyordu. Bu da avukatlarımızın hak arayışı açısından bir problemdi. Bunun da temyiz yolunu açarak avukatlarımız için önemli bir düzenleme gerçekleştirdik. Avukatlık kanununun 180. maddesinde 27. Yasama döneminin son zamanlarında adli yardım ile ilgili bir düzenleme yapmıştık. Adli yardımı yüzde 50 oranında arttırdık. Önümüzdeki bütçe dönemlerinde adli yardıma ayrılacak kaynağı daha fazla artıracağız. Bunu özellikle adli yardımdan yararlanacak olan vatandaşlarımız ve yardımda görev alacak meslektaşlarımız açısından önemli bir maddi destek olarak görüyoruz dedi.

SORDUĞU SORULAR NE HUKUKİ NE DE BİR ANLAMI VAR

Kılıçdaroğlu'nun kendisine Twitter üzerinden sorular sormasına da değinen Bakan Tunç, 3 gündür Sayın Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden sorular soruyor. Sorduğu sorular ne hukuki ne de bir anlamı var. Belge koyup yayınlıyoruz. Başka bir soruya geçiyor. Tabi kendi partisindeki karışıklıklar nedeniyle acaba nereye sataşsak yargıya mı sataşsak diye düşünüyor. Maalesef bir de bunlarla uğraşıyoruz ifadelerini kullandı.