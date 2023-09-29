Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te önemli başarılara imza attıklarını söyledi

'ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTIK'

Karabük Belediye Başkanlığı'nı ziyaret eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya geldi. AK Parti'nin 22 yıla çok şey sığdırdığını ve genç bir parti olduğunu ifade eden Tunç önemli başarılara imza attıklarını söyledi. İstikrarlı kalkınma hamlesinde, dünya projeleriyle taviz vermeden şehirleri daha yaşanılabilir hale getirmek için çalışacaklarını söyleyen Tunç, " Türkiye'nin fiziki kalkınmasını sağlarken şu geçtiğimiz 21 yılda demokrasi standartlarını da daha yükseğe taşıdık. Adalet alanında, adalete güvenin tahsis anlamında, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı anlamında geldiğimiz mesafeyi hiç küçümsememek lazım. O yargıya sürekli taş atanlar, laf atanlar; 'yargıya güvenin tahsis standartlarını da daha yükseğe çıkardık." dedi.

21 yılda temel hak ve özgürlük standartlarını yükselttiklerini ifade eden Tunç, "Bir başörtüsü problemi, katsayı problemi, özgürlükler noktasındaki kısıtlamalar. Kadın erkek ayrımı, fırsat eşitsizlikleri artık geride kaldı. Bundan sonra temel hak ve özgürlüklerin önüne engel koymak isteyenler karşısında milletimizi bulur. Çünkü milletimiz artık özgürlüğe alıştı. Hukukun üstünlüğü noktasındaki standartların yüksekliğinden hiç kimse vazgeçmeyecek." diye konuştu.

'HEDEFİMİZ ANAYASAYI DEMOKRATİK HALE GETİRMEK'

Hedeflerinin demokratik bir anayasa olduğunu belirten Tunç, "Bundan sonra hedefimiz inşallah anayasamızı daha demokratik hale getirmek. Demokratik sivil bir anayasaya milletimizi kavuşturmak inşallah. Bunun için gayret gösteriyoruz, Cumhurbaşkanımız da 12 Eylül Anayasa Sempozyumu'nda da ifade etti. Bu milletimize borcumuz. Bu borcu inşallah 28'nci dönem parlamentosunda gerçekleştirmek istiyoruz. Tüm partilerin uzlaşması lazım. Anayasanın nitelikli çoğunlukla geçmesi mümkün değil farkındayız. Bütün siyasi partilerin millete olan borcu. Bu uzlaşmaya kim yanaşırsa, millet onu takdir eder. Kim uzak durursa millet de onları not eder ve yeri geldiğinde cevabı verir. Meşru olmayanların yazıp çizdiği, seçilmiş bir meclisin yapmadığı bir anayasa ile Türkiye yüzyılında yürümek Türkiye'ye yakışmaz. O nedenle milletimize olan borcu inşallah bu dönemde gerçekleştirmenin gayreti içerisinde oluruz." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN GENÇLERE ROZET TAKILDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karabük Gençlik Kolları'nda çeşitli görevlerde bulunarak AK Parti'ye geçmeye karar veren 11 gence, Bakan Tunç tarafından parti rozeti takdim edildi.

Ali Sencer ARSLAN- Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,