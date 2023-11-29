Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kadına yönelik şiddet konusunda hassasiyetimiz ortada

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddetle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kararlı olduklarını ve çarpıtılan bir cümlenin hiçbir ilgisi olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de; "Özellikle Cumhurbaşkanlığı genelgesinin tüm ayrıntılarını okuduğunuz zaman bu konuda ne derece kararlı olduğumuzu, kadına yönelik şiddet, ailenin korunması, çocukların korunması konusunda hassasiyetimiz ortada. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla kadınlarımızı da çocuklarımızı da ailemizi de koruyacak düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM'de AKP'nin grup toplantısı öncesinde basının sorularını yanıtladı. Tunç, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Kadına şiddetle alakalı özellikle AK Parti hükümetleri döneminde kadına şiddetin önlenmesine yönelik çok sayıda mevzuat düzenlemesi gerçekleştirdik. Bu anlamda şiddetin önlenmesiyle ilgili de idari uygulamalar gerçekleştirdik. Özellikle son dönemde tartışılan genelge ile ilgili genelgede geçen bir cümle maalesef çarpıtılıyor. Orada kanıta dayalı politika üretmek, nüfus bazlı saha araştırmalarından yola çıkarak, istatiksel verilerle politika üretmeye yönelik bir cümle söz konusu. Burada kadına şiddet olaylarındaki hukuki delillerin tartışılmasıyla alakalı bir konu değil. Tamamen birbirinden farklı. Politika üretmek için saha analizleri, veriler, istatiksel durumlarla alakalı olan bir konuyu sanki kadına yönelik şiddet olaylarında artık delillerle ilgili tartışma söz konusu olacak gibi konuyu maalesef farklı yöne çekiyorlar" dedi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET, AİLENİN KORUNMASI, ÇOCUKLARIN KORUNMASI KONUSUNDA HASSASİYETİMİZ ORTADA. BUNLAR BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Tunç, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda çok hassasız. Bu konuda özellikle muhalefetin konuları çarpıtarak, sanki kadına yönelik şiddetin önlenmesinde bir zafiyet varmış algısı oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Bu büyük bir haksızlık ve çarpıtmadan ibaret. Özellikle Cumhurbaşkanlığı genelgesinin tüm ayrıntılarını okuduğunuz zaman bu konuda ne derece kararlı olduğumuzu, kadına yönelik şiddet, ailenin korunması, çocukların korunması konusunda hassasiyetimiz ortada. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla kadınlarımızı da çocuklarımızı da ailemizi de koruyacak düzenlemeleri yapmaya ve uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"YARGI İLE İLGİLİ BİR KONU, YARGI ELBETTE Kİ ARAŞTIRACAKTIR"

Tunç, Fatih Terim fonu vurgunu olarak bilinen ve futbol dünyasından birçok kişinin dolandırıldığı fon vurgununa ilişkin de "İddianamade 7 sanık var. 18 de müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yargı ile alakalı bir konu, yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Bu iddialar neticesinde kimler suçlu, kimler suçsuz, bu konuda müştekiler, tanıklar, şüpheliler dinlenecektir. Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır" değerlendirmesini yaptı.