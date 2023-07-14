Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Kabul edilen düzenleme bir 'af' değil

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp, Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir" dedi.

Bakan Tunç, Twitter hesabı üzerinden, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "TBMM Genel Kurulu'nda bugün kabul edilen kanun teklifi bir 'af' düzenlemesi olmayıp, Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir" dedi. Bakan Tunç, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Kabul edilen teklife göre ayrıca; 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla denetimli serbestlikte olup da izinli sayılanların yükümlülükleri kalkacak. Ancak bu kişiler suç işlerse doğrudan cezaevine alınacak. Kovid-19 izninde olup da bu düzenlemeyle denetimli serbestliğe ayrılanların tüm yükümlülükleri devam edecek. Bu düzenleme, bir 'af' düzenlemesi değildir. Af, cezayı tüm sonuçları ile ortadan kaldıran bir düzenlemedir. Kabul edilen düzenleme ise Kovid-19 izninde bulunan koşullu salıverilme tarihine belli bir süre kalmış olan iyi halli hükümlülerin kalan cezasının denetimli serbestlik altında çektirilmesidir."