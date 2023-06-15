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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'deki Provokasyonu Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'deki Provokasyonu Kınadı

Politika Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemlerine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet eden Bakan Tunç, "İsviçre'den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemlerine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet eden Bakan Tunç, "İsviçre'den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Yılmaz Tunç İsviçre Politika Haberler

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