Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'deki Provokasyonu Kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" İsviçre'de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve şanlı bayrağımıza yönelik provokasyonu şiddetle kınıyorum. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. İsviçre'den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır."