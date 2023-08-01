Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de bulunan İsveç Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı ve adli soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İzmir'de bulunan İsveç Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır." ifadelerini kullandı. - ANKARA