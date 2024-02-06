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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırıyı kınadı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıyı şiddetle lanetledi. Saldırıyı önleyen polislere teşekkür eden Tunç, yaralanan polis memurlarına ve vatandaşlara acil şifalar diledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı kınadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Saldırıda yaralanan polis memurlarımıza ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Çağlayan Adliyesi Yılmaz Tunç İstanbul Güvenlik Politika Güncel Haberler

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