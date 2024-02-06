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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısı girişiminde yaralananları ziyaret etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda yaralanan polisleri ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Tunç, saldırıyı engelleyen kahraman polislerle gurur duyduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen terör saldırısı girişiminde yaralanan polisleri ve vatandaşları ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen saldırıda yaralanan polisleri ve vatandaşları ziyaret etti. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin açıklama yapan Bakan Tunç, "İstanbul Adalet Sarayımıza yapılan hain terör saldırısı girişiminde yaralanan polislerimizi ve vatandaşlarımızı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik. Canlarını ortaya koyarak menfur saldırıyı engelleyen kahraman polislerimizle gurur duyuyoruz. Polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bilinmesini isterim ki hain terör örgütleri hiçbir zaman amacına ulaşamayacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul Adliyesi Yılmaz Tunç İstanbul Saldırı Güvenlik Terör Politika Güncel Haberler

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