Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İsrail'in Hastane Bombalamasını Lanetledi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetledi. Tunç, bu saldırganlığa karşı dünya sesini yükseltmeli ve bu vahşeti yapanlar en ağır cezayı almalıdır.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını ilişkin, "Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail'in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete 'dur' demelidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in hastane bombalayarak çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden sivil insanları katletmesini şiddetle lanetliyorum. Savaş suçu işleyen ve soykırım yapan İsrail'in bu saldırganlığı karşısında bütün dünya sesini yükseltmeli, BM ve uluslararası kuruluşlar bu vahşete 'dur' demelidir. Bu vahşeti yapanlar insanlığın ve tarihin şahitliğinde en ağır cezayı almalıdır."