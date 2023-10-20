Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da düzenlenen bir etkinlikte İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve BM Güvenlik Konseyi'nin tutumunu eleştirdi. Tunç, uluslararası sözleşmelerin uygulanmadığını ve ateşkes önerilerinin ABD vetosuyla reddedildiğini belirtti.

1) BAKAN TUNÇ'TAN BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE ELEŞTİRİ: SAVAŞ KONSEYİ GİBİ DAVRANIYOR

Antalya'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında BM Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Tunç, "BM Güvenlik Konseyi ve onun bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler hiç uygulanmıyor. Ateşkes önerileri ABD vetosuyla reddediliyor. Maalesef güvenlik konseyi ateşkes önerisini reddedip savaş konseyi gibi davranıyor. Cenevre Sözleşmesi'nden tutun da bu sözleşmelere uyması gereken bütün ilkeler, sözleşmeler ayaklar altına alınıyor" dedi.

Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı 18. Adli Tıp Günleri Antalya'nın Aksu ilçesindeki Adalet Bakanlığı tesislerinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve uzmanların katılımıyla başladı.

'ÇOCUK VE YAŞLI DEMEDEN KATLİAMA MARUZ BIRAKILIYOR'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, açılış töreninde yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Gazze'de savaş suçu işlendiğini belirten Bakan Tunç, "Orada bir katliam ve savaş suçu işleniyor. Dünyanın gözü önünde yapılıyor. Çocuk ve yaşlı demeden katliama maruz bırakılıyor. Bütün dünyanın gözü önünde yapılıyor. Ama maalesef uluslararası kuruluşlar insanların sorunlarına çözüm bulmaktan uzak. Filistin'deki dram yüreklerimizi dağlıyor" dedi.

'ATEŞKES ÖNERİLERİ ABD VETOSUYLA REDDEDİLİYOR'

Bakan Tunç, uluslararası sözleşmelere de dikkati çekti. Sözleşmelerin uygulanmadığını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. Ateşkes önerilerinin reddedilmesinin konseyin ve sözleşmelerin amacına ters olduğunu kaydeden Bakan Tunç, şöyle konuştu:

"Maalesef BM Güvenlik Konseyi ve onun bağlı olduğu uluslararası sözleşmeler hiç uygulanmıyor. Ateşkes önerileri ABD vetosuyla reddediliyor. Maalesef güvenlik konseyi ateşkes önerisini reddedip savaş konseyi gibi davranıyor. Cenevre Sözleşmesi'nden tutun da bu sözleşmelere uyması gereken bütün ilkeler, sözleşmeler ayaklar altına alınıyor. Bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Burada biz savaş suçu işlendiğini ve soykırım yapıldığını söylemeye devam edeceğiz. Filistin halkının bağımsız bir devlet olma hakkının olduğunu da söylemeye devam edeceğiz."

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu. Uluslararası toplumun bu duruma sessiz kaldığını belirten Prof. Dr. Yüksel, "Gazze'nin orantısız bir şekilde adeta toplu cezalandırma halini alan hava ve kara saldırılarıyla yerle bir edilmesi bombalanması kabul edilemez bir durumdur. Uluslararası hukuka açık bir ihlaldir" dedi.

'FİLİSTİN'DE EŞİNE AZ RASTLANIR İNSANİ DRAM YAŞANIYOR'

Gazze şeridinin tüm yönlerinden İsrail tarafından ablukaya alındığını ve 1 milyon Filistinlinin yerlerinden edildiğini de kaydeden Dr. Yüksel, "Bunlar göz önünde bulundurulduğunda Filistin'de eşine az rastlanır insani dram yaşanıyor. İsrail yönetiminden Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına saldırılarını durdurmasını ve insani yardımların o topraklara geçişine izin verilmesini istiyorum" diye konuştu.

'HOCALI VE SREBRENİTSA'YI HATIRLATIYOR'

Gazze'deki hastaneye yapılan saldırıya ilişkin de konuşan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, saldırının kelimelere dökülemeyecek derecede olduğunu söyledi. Dr. Yüksel, "Ne yazık ki İsrail'in uluslararası hukuka hatta soykırım suçuna varan bu eylemleri, Hocalı ve Srebrenitsa'yı hatırlatıyor. Gazze'ye yönelik İsrail'in eylemleri savaş suçudur. Hatta soykırım suçu olarak değerlendiriyorum" dedi.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek de adli tıp kurumunun tecrübe ve vizyonuyla referans kurum olduğunu söyledi. 2022 yılında adli tıp kurumuna gelen dosyalara 27 bin otopsi, 25 bin ölü muayenesi, 150 bin DNA incelemesi yapıldığını da kaydeden Dr. Aslıyüksek, "Gece vardiyalarını da hizmete sunarak cenaze bekleme sürelerini kısalttık. 2713 kişilik güçlü bir ekibimiz var" dedi.