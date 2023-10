Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları savaş suçu ve soykırım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında hemen uygulanabilir kalıcı ve sürekli ateşkes çağrısına ilişkin 27 Ekim tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararı, İsrail'in savaş suçu işlediğine, soykırım yaptığına ve insanlığa karşı suç işlediğine dair önemli bir tespittir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ateşkes kararı alması hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kararın, İsrail'in savaş suçu işlediğine dair önemli bir tespit olduğunu belirten Tunç, " İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında hemen uygulanabilir kalıcı ve sürekli ateşkes çağrısına ilişkin 27 Ekim tarihli BM Genel Kurulu kararı, İsrail'in savaş suçu işlediğine, soykırım yaptığına ve insanlığa karşı suç işlediğine dair önemli bir tespittir. BM Genel Kurulu Kararı, uluslararası hukuk açısından yumuşak hukuk (soft law) tabir edilen nitelik taşıması ve uluslararası hukukun konuyla ilgili olarak ne olduğuna ilişkin tespitler içermesi bakımından önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Geçmişte bu tür kararların Lahey Uluslararası Adalet Divanı yargılamalarında delil olarak kabul edildiğini vurgulayan Tunç, "Yüksek bir çoğunlukla kabul edilen bu tür kararlar geçmişte Lahey Uluslararası Adalet Divanı yargılamalarında delil olarak kabul edilmiştir. İsrail önünde sonunda çocuk katliamlarının, sivilleri hedef alan saldırıların hesabını Adalet Divanı önünde vermeye başladığında BM Genel Kurulu Kararına atıf yapılacak, katliam emrini veren İsrail'in tüm üst düzey yetkilileri olmak üzere konuya dahli olan tüm sorumluların açık bir suç işleme kastı olduğu gerekçesi ile cezalandırılacaktır. İsrailli yetkililer başta Cumhurbaşkanı ve Başbakanları olmak üzere er ya da geç insanlık önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA